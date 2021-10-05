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Общество5 октября 2021 18:30

В Ярославле обсудили строительство мемориала в парке Мира

Речь идет о стеле «Город трудовой доблести»
Влада Красоткина
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Макет мемориала "Город трудовой доблести".

Макет мемориала "Город трудовой доблести".

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле подрядчики начали благоустройство территории парка Мира. Там будут устанавливать мемориал "Город трудовой доблести". 5 октября на общегородском собрании в мэрии обсудили, как проходит подготовка архитектурно-дизайнерского проекта сооружения.

— Организована работа по подготовке проекта благоустройства и всей территории парка. Видовые характеристики объекта должны быть интегрированы в специфику прилегающей территории. Полагаем, что данный вопрос должен быть обсуждён с жителями, членами общественной палаты города, депутатами муниципалитета и трудовыми коллективами предприятий, которые внесли свой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. После согласования начнутся строительные работы и благоустройство парка, — отметил заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Напомним, в июле 2020 года Ярославлю было присвоено звание «Город трудовой доблести». Путем общегородского голосования местом для установки мемориала был выбран парк Мира.