У Толбухинского моста в Ярославле все будет «замебелись»

Изображение: Наталья Бородина

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что возле Толбухинского моста ведутся некие работы. Оказалось, это девелоперы торгового центра «МебельМаркт» ООО «МСИ» завершают благоустройство.

Так, в ближайшее время на новом асфальте появится и разметка, а в будущем собственники планируют благоустроить территорию на берегу Которосли за зданием бывшей «Карусели».

- Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем принять первых покупателей, — отмечает владелец «МебельМаркта» Юрий Титов. - А пока решили пригласить на открытие всех ярославцев и запустили рекламную кампанию по всему городу. Мы уже говорили, что готовы стать главными по интерьерам, поэтому без ложной скромности говорим нашим гостям: готовьтесь к лучшему!

Перед открытием «МебельМаркт» запустил провокационную рекламную компанию. На билбордах по всему городу красуется надпись: «Все будет замебелись!». Такой игрой слов собственники приглашают ярославцев совершить покупки в профильном торговом центре. Сделать это будет возможно уже в ноябре.

Но прийти в торговый центр смогут не только желающие купить что-нибудь из предметов интерьера. В «МебельМаркте» откроются пункты приема пластика, батареек и энергосберегающих ламп. Часть отходов будет отправляться на переработку, другая — на утилизацию за счет ТЦ.