Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 17:30

В Ярославской области ищут 80-летнего мужчину

Он ушел из дома в Даниловском районе
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославской области ищут 80-летнего мужчину

В Ярославской области ищут 80-летнего мужчину

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области ищут 80-летнего Анатолия Наумова. Он ушел в лес за грибами 4 октября из дома в деревне Поташево Даниловского района Ярославской области. На данный момент о нем ничего неизвестно.

Приметы Анатолия: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы. Он был одет в костюм защитного цвета и ботинки.

Все, кто что-то знает о местонахождении мужчины, сообщите по дежурному телефону СКР России по Ярославской области 8-962-209-00-08.