В Ярославской области ищут 80-летнего мужчину Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области ищут 80-летнего Анатолия Наумова. Он ушел в лес за грибами 4 октября из дома в деревне Поташево Даниловского района Ярославской области. На данный момент о нем ничего неизвестно.

Приметы Анатолия: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы. Он был одет в костюм защитного цвета и ботинки.

Все, кто что-то знает о местонахождении мужчины, сообщите по дежурному телефону СКР России по Ярославской области 8-962-209-00-08.