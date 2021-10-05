В Волочаевском парке Рыбинска построят игровую площадку для подростков. ФОТО: администрация Рыбинска

В парке на улице Волочаевской в Рыбинске сделают игровую зону специально для подростков. На отдельном участке установят баскетбольное кольцо для игры в стритбол, монорельс и качели.

- У подростков, детей старшего старшего школьного возраста должна быть своя игровая зона, чтобы старшеклассники не пересекались с дошколятами. Какой быть площадке, чем она должна быть наполнена, учащиеся школ №6 и №20 решали вместе с главой города Денисом Добряковым. Думаю, что эта игровая зона будет очень востребована у ребят, - сказал уполномоченный по вопросам социальной политики Валентин Журавлев.

Площадка будет 12 на 12 метров. Ее стоимость – 1,5 миллиона рублей, деньги выделяет областной бюджет.

Сейчас подрядчик заканчивает делать основание новой площадки. В целом благоустройство парка на улице Волочаевской продолжится в следующем году. Здесь планируют установить уличные тренажеры.