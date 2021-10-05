В больницу Ярославской области поступают автомобили и медицинское оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В Любимскую центральную районную больницу Ярославской области поступило шесть автомобилей для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств жителям региона. В скоро времени закупят еще три машины.

- 18 аппаратов и комплексов на сумму более 800 тысяч рублей уже приобретены, – сообщила главный врач больницы Татьяна Якунина. – Это в том числе стерилизаторы для инструментов, портативные тонометры для измерения глазного давления, хирургические светильники и операционный стол.

Для этой больницы также запланирована покупка 55 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты УЗИ.