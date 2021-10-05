В Ярославской области пьяный грабитель напал на 18-летнего парня

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Великом Ярославской области ограбили 18-летнего парня. Злоумышленник днем выследил молодого человека, напал на него на улице Октябрьская, во время угроз порезал ему куртку ножем и украл телефон.

- Сотрудниками уголовного розыска задержан 28-летний подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Свою вину он признал. Установлено, что в момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый нанес парню ущерб в шесть тысяч рублей, за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.