В Ярославле пройдет перепись населения Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Ярославле целый месяц будет идти Всероссийская перепись населения – с 15 октября по 14 ноября. В городе выбраны 178 переписных участков, которые будут располагаться в 81 здании.

- От участия жителей будет зависеть объективность данных, которые помогут спланировать дальнейшее социально-экономическое развитие России. Мы ведем активную подготовку к переписи и уже подобрали персонал. Это 178 контролеров и 1078 переписчиков. Для удобства организации их работы приведены в порядок таблички с номерами домов и наименованием улиц, - сообщил заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Все желающие могут стать участниками переписи населения. Для этого предусмотрено три способа:

- дождаться прихода переписчика дома с 18 октября по 14, ноября - прийти в удобное время на стационарный участок с 18 октября по 14, ноября - заполнить опрос дистанционно на портале «Госуслуги» с 15 октября по 8 ноября.