К 200-летию поэта Николая Некрасова выпустили двухрублевую монету

Банк России выпустил монету к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. ФОТО: Банк России

Банк России выпустил монету к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова, который будет отмечаться в стране 10 декабря. Двухрублевая монета выходит в серии «Выдающиеся личности России», ее тираж – всего три тысячи экземпляров. Сделана монета из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла составляет 15,55 граммов.

Дизайн монеты создан на основе литографии Давида Боровского, которая была предоставлена Банку России музеем-заповедником Н.А.Некрасова «Карабиха».

- На мой взгляд, монета – необычайно красива. Это очередной успех мастеров медальерного искусства, работающих над созданием памятных российских монет, - сказал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

На монете находится рельефное изображение поэта, сидящего на скамейке, рядом на фоне пейзажа расположилась собака. По окружности идет надпись «Н.А.Некрасов» и годы жизни поэта: «1821 – 1878».

На другой стороне монеты – изображение герба РФ, надпись «Российская Федерация», «Банк России», «2 рубля» и дата «2021 г.».