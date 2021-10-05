Ярославль занял 59-е место из 100 в рейтинге зарплат по России

Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2021 года в Ярославле составила 42 тысячи рублей Фото: Анастасия Черникова

Рейтинг российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2021 года составили «РИО Новости». Ярославль в этом топе-100 занимает 59-е место.

- Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2021 года в Ярославле составила 42 тысячи рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 2,51, - уточняют исследователи.

По сравнению с первым полугодием прошлого года зарплаты ярославцев выросли на 10%.

Ближайшие к нам соседи – Великий Новгород и Астрахань. В Новгороде средняя чистая зарплата – 40 тысяч рублей, в Астрахани – 38 тысяч.

На первом месте в рейтинге Салехард – там в среднем зарабатывают более 100 тысяч в месяц, замыкает топ-100 Элиста со среднемесячным доходом местных жителей в 31,7 тысяч рублей.