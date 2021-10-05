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Общество5 октября 2021 12:40

В Ярославле не хватает дворников

В мэрии пообещали к началу зимы увеличить штат дорожных разнорабочих
Полина Вачнадзе
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В мэрии пообещали увеличить штат дорожных разнорабочих

В мэрии пообещали увеличить штат дорожных разнорабочих

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На общегородском совещании в мэрии Ярославля сегодня, 5 октября, подняли вопрос нехватки дворников в городе. О проблеме рассказал представитель ОНФ Анатолий Упадышев.

- Мэрия Ярославля проделала огромную работу по закупке техники для проведения уборки в зимний период. Хотелось бы обратиться к департаменту городского хозяйства с просьбой проработать вопрос по поводу разнорабочих, которые выполняют ручную уборку. Очень много мест в городе, которые требуют внимания ручников: пешеходные переходы, остановочные комплексы. По опыту предыдущих зимних периодов, дворников не хватает, - сказал Анатолий Упадышев.

Директор ДГХ Ярослав Овчаров пообещал, что не только штат разнорабочих, но и их зарплата будут увеличены. Уже подготовлено и направлено в департамент финансов соответствующее постановление. Оно, по словам Ярослава Овчарова, начнет действовать уже в этом году.