В Ярославской области МАЗ столкнулся с легковушкой

От удара легковушка вылетела в кювет, а после врезала в дерево Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области 34-летнюю женщину госпитализировали после ДТП. Авария произошла на трассе «Москва – Холмогоры» у поселка Семибратово вечером 4 октября. Столкнулись «Рено Сандеро» и МАЗ.

От удара легковушка вылетела в кювет, а после врезала в дерево.

- Водитель «Рено», женщина 1987 года рождения, с травмами госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водитель грузовика, 54-летний мужчина, не пострадал. По факту аварии сейчас проводится проверка.