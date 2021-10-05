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Происшествия5 октября 2021 11:08

В рыбинской школе ученица напала на учительницу

Полиция проводит проверку
Полина Вачнадзе
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В рыбинской школе ученица напала на учительницу

В рыбинской школе ученица напала на учительницу

Фото: Евгения ГУСЕВА

В одной из школ Рыбинска в субботу, 2 октября, произошло ЧП – ученица 8-класса напала на педагога. Известно, что от рук школьницы пострадала пожилая учительница истории. Она обратилась в полицию.

- По сообщению сейчас проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В этом году в этой школе был уже подобный инцидент. Мама третьеклассника ударила учительницу из-за жалоб сына. По словам женщины, педагог кричала на ребенка матом, угрожала ему, а потом засунула в рот бумажный самолетик. Однако, по словам родителей одноклассников ребенка, это он кидался на всех с кулаками и провоцировал детей и учителей.