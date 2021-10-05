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Общество5 октября 2021 9:00

В Ярославле продолжается благоустройство Тверицкой набережной

Сейчас работы выполнены на 60%
Анастасия Голубева
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В Ярославле продолжается благоустройство Тверицкой набережной

В Ярославле продолжается благоустройство Тверицкой набережной

Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля продолжается благоустройство Тверицкой набережной. Сейчас работы выполнены на 60%, их сроки контролируются мэрией города.

- На участке протяженностью порядка 400 метров разместят спортивную и детскую площадки с монолитным резиновым покрытием, установят лавочки, их будут соединять эко-тропинки из щебенки. Обустроят площадку и для пляжного волейбола, сделают освещение. Сейчас на объекте подрядная организация приступила к укладке плиточного покрытия. Впереди - установка опор освещения и благоустройство территории, - рассказали в мэрии Ярославля.

В ноябре работы на набережной уже планируют завершить.