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Общество4 октября 2021 17:20

6 октября в Ярославской области включат сигнал тревоги

Пройдет учебная проверка
Влада Красоткина
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Спасатели просят жителей сохранять спокойствие. Фото: МЧС Ярославль

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие. Фото: МЧС Ярославль

6 октября в Ярославской области пройдет проверка тревожных сирен и громкоговорителей. С 10:40 часов будет по региону звучать сигнал «Внимание всем!». Кроме этого сообщение об «опасности» будут передавать одну минуту на обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов плановые.