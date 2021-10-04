В Ярославле четвертый день ищут 16-летнюю девушку

1 октября подросток ушла из дома в Дзержинском районе. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле четвертый день идут поиски 16-летней Ксении Рассадиной. 1 октября подросток ушла из дома в Дзержинском районе Ярославля и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Рост Ксении 160 сантиметров, она нормального телосложения. Волосы светлые, длинные. Была одета в черные вельветовую куртку и брюки с карманами около колен и белые носки. Обута в черные кроссовки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если у вас есть информация, которая может помочь найти Ксению Рассадину, то просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефону: 8 (4852) 55-02-02 или 02.