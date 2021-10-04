Старое бабье лето в Ярославской области продержится еще неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступившая неделя будет солнечной и сухой, сообщают специалисты Центра «Фобос».

- Антициклон скандинавского происхождения будет «высушивать», а значит, обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября, - говорят синоптики.

При этом ночью в среду, четверг и пятницу вероятны легкие заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов. Ветер ожидается слабый, а по утрам возможен туман.

- Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом, с настоящей золотой осенью. Во второй декаде месяца начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, - предупреждают в Центре.

Чревато это снижением температур и осадками. Ближе к 20-м числам октября вместе с дождем будет идти и мокрый снег.