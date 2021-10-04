В Ярославле 60 миллионов рублей потратили на новые мастерские в колледже. ФОТО: департамент образования Ярославской области

В ярославском промышленно-экономическом колледже созданы четыре современные мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии»: «Лабораторный химический анализ», «Промышленная механика и монтаж», «Промышленная автоматика» и «Переработка нефти и газа». На оснащение этих мастерских было выделено более 60 миллионов рублей.

- В открытых мастерских, помимо практической части обучения студентов, будут организованы краткосрочные образовательные программы для физических и юридических лиц, что обеспечит повышение квалификации и подготовку специалистов по данному профилю среди взрослого населения, - рассказал директор ЯПЭК Вячеслав Лобов. - Также мастерские обеспечат повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.