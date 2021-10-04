Шесть рыбинцев рискуют остаться без жилья из-за коммунальных долгов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудники «Жилкомцентра» борются с неплательщиками, которые накопили коммунальные долги. В суде сейчас находятся шесть исковых заявлений, по трем из которых уже вынесено решение о выселении, но при выплате долга, можно избежать крайних мер. С местными жителями проводят беседы о необходимости оплаты жилья, и вопрос и выселении поднимается, только если люди не платят полгода и более.

- Специалисты делают несколько выездов в неделю по квартирам должников. Разговариваем, объясняем людям, что необходимо платить за жилье. Многие это понимают и начинают гасить долг в досудебном порядке, в рассрочку. Ежемесячно наши специалисты отрабатывают от 25 до 30 адресов, - рассказала директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Если жители не хотят добровольно платить, то с ними начинают работать судебные приставы. Сейчас общий долг шести рыбинцев – более миллиона рублей.