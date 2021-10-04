В Ярославле почти 30 бездомных кошек и собак нашли хозяев Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошла выставка-раздача бездомных животных «Хочу домой». Все кошки и собаки были привиты и стерилизованы, на мероприятие их привезли из разных приютов города.

- Как правило, животных отдают не всем. Сначала с желающими взять кошку или собаку проводится беседа, по итогам которой волонтеры делают вывод, готов ли человек стать достойным и любящим хозяином для питомца. С новыми владельцами заключают договор. Чтобы отслеживать судьбу животного, с хозяевами периодически созваниваются, а также просят их присылать фотоотчеты, - рассказали в мэрии Ярославля.

Все желающие помочь приносили на выставку корма, ошейники, миски и другие необходимые вещи для содержания животных.