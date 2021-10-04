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Общество4 октября 2021 13:10

Житель Ярославской области улетел на родину только после выплаты долга

В аэропорту он выплатил 190 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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В аэропорту он выплатил 190 тысяч рублей

В аэропорту он выплатил 190 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель села Горинское Ярославской области взял кредит, но не выплатил его во время. Обманутый кредитор обратился в суд. Неплательщику судебные приставы сообщили о мерах, которые могут быть приняты в случае игнорирования долга. Однако мужчина всерьез не воспринял это предупреждение и не собирался выплачивать деньги.

Позже житель села Горинское запланировал поездку на родину, не вспомнив про ограничение на выезд за пределы РФ, которое было на него наложено. В аэропорту мужчине напомнили о долге в размере 190 тысяч рублей. В случае невыплаты, должника бы не выпустили из страны.

- Поняв, что не рассчитавшись по долгам, улететь не получится, мужчина незамедлительно выплатил необходимую сумму, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.