Ярославцы жалуются на ужасное состояние кладбища в Селифонтово: «Мертвые уже ничего не скажут»

Ярославцы жалуются на ужасное состояние кладбища в Селифинтово. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы жалуются на ужасное состояние кладбища в Селифинтово. После осенних дождей к могилам без резиновых сапог не подобраться – дорогу размыло.

- Вот в таком состоянии находятся дороги и территория кладбища в Селифонтово. Мертвые, конечно, уже ничего не скажут, а вот живые люди идут туда со своим горем и тонут в грязи. Стыдно за такое отношение к чужому горю. Десятки тысяч отдает за погребение. Неужели не выделить средства на благоустройство, - пишут ярославцы, родственники которых похоронены на погосте в Селифонтово.

По словам горожан, обращения писали и в администрацию Карабихского сельского поселения, и в мэрию, но ответов не получили.

На Селифинтовском кладбище подобная распутица каждую осень и весну. В конце 2019 года прокуратура провела проверку погоста и вынесла руководству «Службы городских кладбищ», ответственному за содержание территории, предостережение. Но, как мы видим, за два года ситуация мало изменилась.