В Ярославской области четвертый день ищут подростка. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"" ВКонтакте

30 сентября 16-летняя Роза Шашиленко ушла из дома в поселке Красные Ткачи Ярославской области и до сих пор о ней ничего неизвестно. Девочку ищут уже четвертый день.

Приметы Розы: на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, черные волосы до поясницы, карие глаза. Особые приметы: две белые пряди волос у лица. Роза была одета в черную вельветовую куртку, серое платье до колена и черные полусапоги на каблуке.

Все, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.