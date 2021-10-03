С 4 октября в Ярославле вводят три новые автобусные остановки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле с 4 октября вводят три новые остановки. Для кого и где?

- Остановка «Проезд Доброхотова», которая расположена в районе домов №№ 3 и 4 по проспекту Машиностроителей, появится для автобусных маршрутов № 13 «5 МКР - Машприбор», №25 «15 МКР - Машприбор», №28 «ЯШЗ - Машприбор», №29 «Машприбор - Тверицы», №30 «Ярославль Главный - Машприбор», №32 «Улица Сахарова - Торгово-развлекательный комплекс «Рио», №39 «Студенческий городок - Нижний поселок», №43 «Торговый переулок - Улица Космонавтов», №53 «ПАТП № 1 - Улица Сахарова», №56 «Поселок Прибрежный - Машприбор», №64 «Ярославль Главный - Улица Сиреневая», №68 «Улица Космонавтов - Улица Большие Полянки», №85 «Поселок Ивняки - Машприбор», №99С «Улица Сахарова - Ярославль Главный» и маршрутного такси № 40 «Резинотехника - Машприбор».

- Существующая остановка «Павловский парк», которая находится на Тутаевском шоссе у дома №54, переименована в остановку «Улица Урицкого». Новая остановка «Павловский парк» будет располагаться на Тутаевском шоссе напротив дома №65. Она подойдет для автобусных маршрутов № 6 «ЯШЗ - НЗКИ», №10 «15 МКР - НЗКИ», №23 «Областная больница - 15 МКР», №66 «НЗКИ - Больничный городок», №70 «Фабрика «Красный Перевал» - Улица Труфанова» и троллейбусных маршрутов № 3 «Ярославль Главный - Фабрика «Красный Перевал», №4 «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал», которые едут из центра города.

- Вводится остановка «Невский рынок» для автобуса № 90С «ТЦ «Аксон» - Областная больница» при движении от Тутаевского шоссе в сторону ТЦ «Аксон.

- При движении от центра города остановка «Улица Чехова», которая располагалась у дома №18 по улице Чкалова, теперь переносится к дому №6 по улице Чкалова. Для автобусных маршрутов № 44К «Торговый переулок - Улица Чкалова», №59 «Ярославль Главный - Областная больница», №64 «Ярославль Главный - Улица Сиреневая», маршрутного такси № 94 «Улица Чкалова - 5 МКР». Остановки «Улица Чехова» у дома №18 по улице Чкалова для маршрута № 58 «Нижний поселок - Фабрика «Красный Перевал» больше не будет.