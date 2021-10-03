В Ярославле благоустраивают территорию у церкви Иоанна Предтечи

В Красноперекопском районе Ярославля 1 октября у церкви Иоанна Предтечи начали класть асфальт на проезжей части. Благоустройство этой территории предусматривают еще несколько новшеств.

- На данный момент ведутся работы по устройству тротуаров, парковочного пространства, нового асфальтового покрытия. Также у церкви скоро появятся лавочки, где можно будет отдохнуть, и новое освещение, - сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства мэрии города Ярославля Дмитрий Пехтерев.

Каждый день около 20 человек занимаются ремонтом этого участка. В октябре планируется окончание работ, сроки также зависят от погоды.

Местные жители участвовали в обсуждении этого проекта по ремонту.

- Я живу на улице Стачек, в центральной части Красноперекопского района. Храм Иоанна Предтечи — это уникальный памятник зодчества. Душа радуется, что его территорию благоустраивают, тем более в такие короткие сроки. Обязательно приду посмотреть на итог работ, - поделилась председатель ТОС «Петропавловский» Тамара Бабина.