В педагогическом университете Ярославля умер профессор английского языка. ФОТО: официальная группа ЯГПУ ВКонтакте

В Ярославле 1 октября умер ведущий профессор кафедры английского языка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Черкасов Лев Николаевич. Он ушел из жизни на 91 году, проработал в университете больше 50 лет. Сотрудники ЯГПУ отзываются о нем, как о человеке с чистой душой и безупречной совестью.

- Вся его жизнь – это бесконечная преданность выбранному делу, любовь к профессии. Великий ученый, автор многочисленных научных трудов, всегда был готов помочь студентам и аспирантам, щедро делился своими знаниями и опытом, - написали в официальной группе университета.

Прощание со Львом Николаевичем состоится завтра, 4 октября, в 11 часов в ритуальном зале «Некрополь» по адресу улица Загородный сад, 9.