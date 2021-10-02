В двух больницах Ярославской области откроют отделения для пожилых людей

Гериатрические отделения будут работать в Переславле и Рыбинске Фото: Артем КИЛЬКИН

В Переславле-Залесском и Рыбинске откроют гериатрические отделения - в них медицинскую помощь будут получать пожилые люди. В Переславле отделение создадут на базе районной больницы, в Рыбинске - на базе больницы имени Пирогова, сообщает правительство региона.

– Сегодня в области функционирует только одно гериатрическое отделение, в Центральной городской больницы, однако в перспективе до 2025 года их число значительно увеличится. Отделения появятся в восьми стационарных и 15 амбулаторных медорганизациях, – рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

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- Гериатрия – достаточно новое и очень важное направление медицины, которое занимается изучением, профилактикой и лечением болезней пожилых людей, – рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. – Ведь есть заболевания, которые чаще всего встречаются именно у них. В пожилом возрасте обычно человек имеет уже несколько хронических заболеваний, к лечению которых необходимо подходить комплексно. А если учитывать, что население, в том числе и в нашей области, стареет, то эта сфера медицины приобретает особое значение.