В Ярославской области насмерть сбили 28-летнего мужчину Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославской области вчера, 1 октября, на 7-м километре трассе "Углич - Ростов" сбили молодого мужчину. Около восьми часов вечера он шел по проезжей части дороги.

За рулем "Мицубиши", совершившего наезд, находился 51-летний водитель.

- Пешеход 1993 года рождения был госпитализирован, впоследствии от полученных травм скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.