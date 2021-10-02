В Ярославле на хоккейные матчи будут пускать только привитых болельщиков

В Ярославле на хоккейные матчи будут пускать только привитых и переболевших COVID-19 болельщиков Фото: Полина Вачнадзе

Хоккейный клуб «Локомотив» на своей официальной странице ВКонтакте сообщил неприятную новость для болельщиков.

- В связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также ввиду новых предписаний от Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, ХК «Локомотив» обязан обеспечить доступ на спортсооружение только тех болельщиков, которые прошли полный курс вакцинации либо перенесли заболевание коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеют соответствующие QR-коды, - уточнили в клубе.

Сейчас там прорабатывают техническую возможность организации доступа на трибуны.

Так что, на домашний матч "Локомотива" с командой "Барыс", который состоится завтра, 3 октября, смогут попасть только владельцы абонементов, купленных по предъявлению сертификата о вакцинации.