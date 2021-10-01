В Рыбинске машина автошколы попала в аварию

От удара машины разбросало по дороге. Фото: МЧС пр Ярославской области

30 сентября в Рыбинске Ярославской области на перекрестке Волжской набережной и улицы Глеба Успенского произошла авария, в результате которой пострадали люди. Столкнулись учебная машина автошколы «Лада-Гранта» и «Опель-Корса».

- В аварии пострадали 44-летний водитель «Опель-Корса» и его 47-летняя пассажирка. Им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

От удара машины разбросало по дороге. Кроме этого, иномарка получила вмятину на правой двери, а у отечественного авто разбит бампер.