В Ярославской области водитель автобуса извинился за то, что накричал на ребенка, у которого проблемы со слухом

Водитель извинился за хамство перед ребенком. Фото: страница ВКонтакте, директор Жанна Рюмина

В сентябре в Переславле-Залеском Ярославской области произошел крайне неприятный инцендент. Водитель городского автобуса накричал на маленького школьника за то, что он не проходил в салон транспорта. Позже очевидцы рассказали, что у ребенка проблемы со слухом и речью и, видимо, поэтому кроха не мог разобрать чего от него требуют.

- Этот мальчик, оказывается, не слышит. Я тоже ехала в этом автобусе. Посадила его на переднее место. Затем он снял шапку, и я увидела, что он снял аппарат с уха и что-то там старался исправить. Он практически не слышал. Я была просто в шоке. Потом я узнала, что у него стоит электрод в мозге, - написала в "Одноклассниках" очевидец произошедшего.

В администрации города сообщили, что информацию довели до сведения руководителю компании-перевозчика. История закончилась тем, что водитель извинился за хамство перед ребенком. Этому поспособствовала директор школы, в котором учится мальчик.

- Я созвонилась с перевозчиком, а также мамой моего пятиклассника. Как результат - встреча на нейтральной территории. Руководитель автопарка и шофер принесли свои извинения. Также узнала, что была проведена работа с водителями о недопустимости такого отношения к пассажирам. Это порадовало, - написала у себя на странице ВКонтакте директор Жанна Рюмина.