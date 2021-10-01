Октябрьский мост в Ярославле будут ремонтировать «картами» Фото: Полина Вачнадзе

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле, о котором мэрия города сообщила еще 17 августа, все никак не может начаться. Изначально планировали, что к ремонту путепровода приступят в сентябре, но на календаре уже 1 октября, а рабочих и техники не видно.

Новые сроки начала ремонта в мэрии Ярославля не называют, но ярославцы помнят, что закончить все работы на мосту власти обещали к 1 ноября.

Полное снятие старого асфальта и укладка нового не планируются: ремонт пройдет «картами», то есть, только на самых разбитый участках.