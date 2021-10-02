В Ярославле открылась сельскохозяйственная ярмарка

В Ярославле на площади Юности открылась ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на площади Юности открылась ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «ЯрАгро-2021». Здесь можно купить фермерские продукты, овощи, мед, варенье, сушеные грибы и ягоды, крафтовые сыры и многое другое. В этом году на ярмарке свои товары представили более 50 участников из 15 регионов России.

Ярмарка работает 2 октября до 19:00 и 3 октября с 08:00 до 16:00.

- Представленные бренды также станут участниками XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая пройдет с 5 по 8 октября в подмосковной Кубинке. В том числе – 28 ярославских брендов – участников второго национального конкурса «Вкусы России», - сказала заместитель директора департамента АПК Валентина Шишина.