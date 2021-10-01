В Дзержинском районе Ярославля снимали кино в ледяной квартире

Недавно в одной из холодных квартир проблемного жилья проходили съемки фильма. Фото: группа "Жесть Ярославль"

1 октября наступило, а в Ярославле, оказывается, до сих пор не везде подключили отопление. Это подтверждают жители дома №5 на улице 1905 года, которые сейчас мерзнут в своих квартирах.

- Дом №5 по улице 1905 года все еще без тепла! Мерзнем, болеем, ждем и надеемся! В курсе мэрия, жилинспекция, прокуратура. Но градоначальник отчитывается по каким-то странным данным. Заявил публично, что все дома города подключены к отоплению. Неправда! Не все! - пишет жительница холодного дома в группе "Жесть Ярославль".

Это действительно так. В мэрии 28 сентября сообщили, что: "Отопление в Ярославле подключено на 100%". Но насколько можно верить этим цифрам, если факты говорят об обратном?

- Управляющая компания проводит необходимые ремонтные работы, - прокомментировали "КП-Ярославль" проблему дома №5 в пресс-службе мэрии.

Также очевидцы рассказали, что недавно в одной из холодных квартир проблемного жилья проходили съемки фильма. Добрые соседи надеются, что актеры не заболели после рабочего дня в низких температурах.

- 30 сентября у дома и в одной из квартир проходили киносъемки. Надеемся, что актеры не замерзли, - завершила своей рассказ жительница.