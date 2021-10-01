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Общество1 октября 2021 14:14

Ярославцев ждет «марсианский» октябрь: пыльный и пасмурный

В конце месяца ожидается мокрый снег
Полина Вачнадзе
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Из-за отсутствия осадков в воздухе будет ощущаться присутствие пыли

Из-за отсутствия осадков в воздухе будет ощущаться присутствие пыли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Центра «Фобос» рассказали про погодные аномалии октября. По прогнозам синоптиков, месяц окажется полной противоположностью сентября.

- В первой половине октября будет преобладать антициклональный, а значит, сухой тип погоды, благодаря чему относительно солнечных периодов прогнозируется больше обычного. По температурному режиму первая часть месяца ожидается теплее положенного, - рассказали в Центре.

Из-за отсутствия осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться присутствие пыли. Поэтому наступивший октябрь и прозвали «марсианским» - погода напомнит климат Красной планеты.

Во второй половине месяца в Ярославскую область вновь придет циклон. Небо посереет, зарядят дожди, усилится ветер. К концу октября к дождям начнет примешиваться снег.

- Он будет ложиться на землю, но тут же таять. В последней декаде октября можно планировать смену авторезины на зимнюю, - предупредили синоптики.