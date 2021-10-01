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Происшествия1 октября 2021 12:50

В Рыбинске пенсионерка заплатила за продуктовый набор 26 тысяч рублей

Мошенницу задержали и проверяют на причастность к похожим преступлениям
Полина Вачнадзе
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Теперь задержанная раскаивается в содеянном.

Теперь задержанная раскаивается в содеянном.

Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Рыбинска обратилась 71-летняя жительница микрорайона Скоморохова гора. У пенсионерки украли 26 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что к ней приходила незнакомка, принесла продуктовый набор, который надо было оплатить. Пока бабушка искала деньги, незваная гостья украла у нее 26 тысяч рублей. Деньги лежали в косметичке на видном месте и подозреваемая не смогла перебороть соблазн.

- Вину свою признаю. Раскаиваюсь, конечно, - теперь так говорит женщина.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». По подозрению в совершении этих преступлений задержана 56-летняя женщина. Она нигде не работает, ранее уже была судима, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас полицейские проверяют ее на причастность к другим похожим преступлениям.