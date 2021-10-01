В Ярославле будут раздавать бездомных животных

Бездомные животные очень ждут хозяев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 2 и 3 октября будет проходить акция-раздача бездомных животных. Желающих взять к себе домой четвероногого друга ждут в ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе с 12:00 до 17:00. Акция будет проходить на втором этаже у кинотеатра.

При себе необходимо иметь паспорт, так как животных отдают в добрые руки только по договору.

Все собаки и кошки уже привиты и стерилизованы.

Если нет возможности подарить животным дом, им можно помочь другим способом. Во время акции принимают корма, ошейники, поводки, крупы, миски, лотки и наполнители для них, когтеточки, домики кошкам, моющие и дезинфицирующие средства, пеленки. Не откажутся приюты и от финансовой помощи: деньги нужны на стерилизацию и лечение братьев наших меньших.