Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья1 октября 2021 12:06

В Ярославле будут раздавать бездомных животных

Акция пройдет 2 и 3 октября в ТЦ «РИО»
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бездомные животные очень ждут хозяев

Бездомные животные очень ждут хозяев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 2 и 3 октября будет проходить акция-раздача бездомных животных. Желающих взять к себе домой четвероногого друга ждут в ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе с 12:00 до 17:00. Акция будет проходить на втором этаже у кинотеатра.

При себе необходимо иметь паспорт, так как животных отдают в добрые руки только по договору.

Все собаки и кошки уже привиты и стерилизованы.

Если нет возможности подарить животным дом, им можно помочь другим способом. Во время акции принимают корма, ошейники, поводки, крупы, миски, лотки и наполнители для них, когтеточки, домики кошкам, моющие и дезинфицирующие средства, пеленки. Не откажутся приюты и от финансовой помощи: деньги нужны на стерилизацию и лечение братьев наших меньших.