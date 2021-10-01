Руководство Ярославской области и города Ярославля отметило работу сотрудников Ярэнерго

В Правительстве Ярославской области и мэрии города Ярославля отметили персонал филиала «Россети Центр Ярэнерго» за качественную работу по исполнению социально ориентированных производственных программ.

Восемь работников филиала поощрены Почетными грамотами департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Еще пять сотрудников получили благодарственные письма мэрии города Ярославля.

Среди производственных программ и проектов Ярэнерго, направленных на повышение качества жизни жителей региона, – подключение социально значимых объектов, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода», программа по обеспечению качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах области, энергосервисный контракт в Ярославле.

Так, в начале 2021 года «Россети Центр Ярэнерго» в рамках масштабного энергосервисного контракта с мэрией Ярославля обновил в областном центре систему уличного освещения. Энергетики завершили работы раньше срока по договору и уже к концу мая заменили 27505 устаревших светильников на современные светодиодные. Светлее стало на всех улицах города, в парках, дворах и скверах. Замена производилась без привлечения бюджетных средств, а новое энергосберегающее оборудование позволит сократить затраты города на электроэнергию на 60%.

- Выражаю Вам и всему коллективу филиала «Россети Центр Ярэнерго» признательность и благодарность за реализацию энергосервисного контракта по модернизации системы уличного освещения города Ярославля. Спасибо за активное участие в жизни города, своим трудом вы помогли сделать Ярославль комфортнее и уютнее. Желаю дальнейшего процветания, благополучия и успехов! – написал в благодарственном письме мэр города Ярославля Владимир Волков.

- Здесь собрались профессионалы высокого уровня, результаты труда которых отмечены на уровне руководства Ярославля и Ярославской области. Хочу искренне поблагодарить вас за вклад в общее дело. Ваше ответственное отношение, самоотдача являются примером для всего коллектива. Здоровья, стабильности и новых успехов! – поздравил и.о. заместителя генерального директора – директор филиала «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.