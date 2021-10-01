В Рыбинске прошла инаугурация Дениса Добрякова

30 сентября в Рыбинске прошла инаугурация вновь избранного главы города Дениса Добрякова. ФОТО: администрация Рыбинска

30 сентября в Рыбинске прошла инаугурация вновь избранного главы города Дениса Добрякова.

Из-за коронавирусных ограничений церемония была камерной, без большого числа приглашенных. Денис Добряков произнес слова присяги, принял обязательство честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все силы во благо Рыбинска и его жителей.

- Я люблю Рыбинск, я здесь родился и вырос, здесь живет моя семья. Я уважаю рыбинцев – принципиальных, прямых, порой резких. Спасибо за поддержку и конструктивную критику. Одинаково ценю и то, и другое, - сказал Денис Добряков.

На выборах главы Рыбинска, которые проходили с 17 по 19 сентября, Денис Добряков, действующий градоначальник, оказался несомненным лидером. За него проголосовали 42,5% избирателей.