В Ярославской области открылся сезон охоты на лося Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области с 1 октября начался основной сезон охоты на лося. В сентябре можно было добывать только взрослых самцов лосей и оленей, теперь охота разрешена на всех особей.

- Лимит на добычу устанавливается ежегодно по итогам зимнего маршрутного учета, который дает полную информацию о количестве обитающих в регионе животных и птиц. Контролируют соблюдение правил охоты 17 антибраконьерских групп, - предупредил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

С этого года в Правила охоты включены новые требования. Охотники обязаны носить светоотражающие жилеты красного, желтого или оранжевого цвета. Запрещается стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, вдоль линии стрелков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По лесам Ярославской области бродят 1,5 тысячи медведей

Департамент природопользования подсчитал количество диких животных в охотничьих угодьях (подробнее)