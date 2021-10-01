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Общество1 октября 2021 10:03

В Ярославской области открылся сезон охоты на лося

В Правила охоты включены новые требования
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области открылся сезон охоты на лося

В Ярославской области открылся сезон охоты на лося

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области с 1 октября начался основной сезон охоты на лося. В сентябре можно было добывать только взрослых самцов лосей и оленей, теперь охота разрешена на всех особей.

- Лимит на добычу устанавливается ежегодно по итогам зимнего маршрутного учета, который дает полную информацию о количестве обитающих в регионе животных и птиц. Контролируют соблюдение правил охоты 17 антибраконьерских групп, - предупредил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

С этого года в Правила охоты включены новые требования. Охотники обязаны носить светоотражающие жилеты красного, желтого или оранжевого цвета. Запрещается стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, вдоль линии стрелков.

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