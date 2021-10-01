Поздравляем с Международным днем пожилых людей! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником!

Вы являетесь примером для нового поколения, для детей и молодежи – примером трудолюбия, целеустремленности, упорства и смелости. Желаем здоровья, неиссякаемой энергии и много положительных эмоций! Пусть радостные события, огромное счастье и искренние улыбки близких наполняют каждый день!

С уважением, депутат Ярославской областной думы, секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.