Поздравляем с Международным днем пожилых людей!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником!
Вы являетесь примером для нового поколения, для детей и молодежи – примером трудолюбия, целеустремленности, упорства и смелости. Желаем здоровья, неиссякаемой энергии и много положительных эмоций! Пусть радостные события, огромное счастье и искренние улыбки близких наполняют каждый день!
С уважением, депутат Ярославской областной думы, секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.
Депутат Ярославской областной думы, секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев. ФОТО: страница Эльхана Мардалиева, "Фейсбук"