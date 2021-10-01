По лесам Ярославской области бродят 1,5 тысячи медведей

По ярославским лесам бродят 1437 медведей. ФОТО: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В охотничьих угодьях Ярославской области подсчитали число диких животных: медведей, барсуков и бобров. По данным департамента охраны окружающей среды и природопользования, на протяжении последних нескольких лет их численность находится на стабильно высоком уровне.

По итогам мониторинга выяснили, что по ярославским лесам бродят 1437 медведей, 1030 барсуков и 22 055 европейских бобров.

- Учеты численности проводятся каждый сезон в связи с особенностями поведения и наибольшей активностью определенных диких животных в определенный период. Эти данные используются для подготовки к охотничьим сезонам, - рассказали в департаменте.

Медведей обычно считают в августе и сентябре, когда они наиболее активно выходят на поля в поисках пищи. Барсуков и бобров пересчитывают в сентябре-октябре.

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