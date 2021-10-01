В Ярославле отремонтируют инфекционную больницу

Проектно-сметная документация по реконструкции уже подготовлена. Фото: "Инфекционная клиническая больница города Ярославль"

В Ярославле отремонтируют основной корпус областной инфекционной больницы. Ремонт, на который выделили 130 миллионов рублей из федерального бюджета начнется в октябре.

- Реализация проекта позволит создать 75 дополнительных мест и закрыть потребность в инфекционных койках в нашей области. Это особенно значимо сейчас, в период непростой эпидемической обстановки, – отметил Дмитрий Миронов. – Боксы будут модернизированы по современным требованиям, также появятся палаты для маломобильных групп населения. Всего на ремонт корпуса планируется направить более 200 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей – из областного бюджета и свыше 20 млн рублей – из внебюджетных источников.

Проектно-сметная документация по реконструкции уже подготовлена и прошла государственную экспертизу.