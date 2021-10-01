32-летнего ярославца обвиняют в убийстве матери

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в Карабихе Ярославской области: 32-летнего молодого человека обвиняют в убийстве 52-летней матери. Согласно материалам дела, парень на почве "личных неприязненных отношений" избил своего родителя.

- Обвиняемый умышленно нанес удары своей матери по разным частям тела, в том числе и по голове. Женщина получила черепно-мозговую травму. Это стало причиной смерти, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.