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Общество1 октября 2021 8:30

32-летнего ярославца обвиняют в убийстве матери

В следственном отделе рассказали, что парень избил женщину
Влада Красоткина
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Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в Карабихе Ярославской области: 32-летнего молодого человека обвиняют в убийстве 52-летней матери. Согласно материалам дела, парень на почве "личных неприязненных отношений" избил своего родителя.

- Обвиняемый умышленно нанес удары своей матери по разным частям тела, в том числе и по голове. Женщина получила черепно-мозговую травму. Это стало причиной смерти, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.