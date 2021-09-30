В Рыбинске продают ПАТП №1

Оценщиком был собран большой материал, в том числе бухгалтерская и налоговая отчетность. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Ярославской области выставили на торги полный пакет акций АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» . Начальная стоимость — 312,9 миллиона рублей. 100% акций включает в себя недвижимость, землю, на которых расположено акционерное общество, и также транспортную сеть, которой владеет предприятие по контракту.

— Оценщиком был собран большой материал, в том числе бухгалтерская и налоговая отчетность. В связи с этим проведены определенные процедуры, на основе которых пакет акций был оценен в 312,9 миллиона рублей, — сказала Наталия Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

Кроме ПАТП №1 на торги выставлено большое помещение, которое находится по адресу улица Чкалова, 71. За него хотят 15 миллионов 890 тысяч рублей.