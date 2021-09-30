В колониях Ярославской области вновь разрешили длительные свидания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колониях Ярославской области строго соблюдаются меры защиты в связи с пандемией коронавируса. Дезинфекция всех объектов проводится регулярно. Осужденным вновь разрешили длительные свидания.

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача с 27 сентября возобновлено предоставление длительных свиданий осужденных, содержащихся во всех учреждениях УФСИН России по Ярославской области, - рассказали в УФСИН России по Ярославской области.

Они будут разрешены при предоставлении ПЦР-теста всех желающих встретиться. Для кратскосрочных свиданий тест делать не нужно, понадобится только медицинская маска.