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Общество30 сентября 2021 17:20

В колониях Ярославской области вновь разрешили длительные свидания

Ранее они были отменены из-за обострения пандемии коронавируса
Анастасия Голубева
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В колониях Ярославской области вновь разрешили длительные свидания

В колониях Ярославской области вновь разрешили длительные свидания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колониях Ярославской области строго соблюдаются меры защиты в связи с пандемией коронавируса. Дезинфекция всех объектов проводится регулярно. Осужденным вновь разрешили длительные свидания.

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача с 27 сентября возобновлено предоставление длительных свиданий осужденных, содержащихся во всех учреждениях УФСИН России по Ярославской области, - рассказали в УФСИН России по Ярославской области.

Они будут разрешены при предоставлении ПЦР-теста всех желающих встретиться. Для кратскосрочных свиданий тест делать не нужно, понадобится только медицинская маска.