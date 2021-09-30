В Ярославле начали ремонтировать трамвайные переезды

В Ярославле начался ремонт трамвайных переездов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт трамвайных переездов. Первый в очереди – на улице Волгоградской. На него поступило немало жалоб от местных жителей: по их словам, машинам в этом месте проблематично переехать трамвайные пути.

- Из 68 трамвайных переездов до конца года капитально будут отремонтированы 48. На данный момент работы выполнены на 10, - сказал заместитель директора АО «ЯрГЭТ» Рубен Арустамян.

Работы идут ночью или днем, когда проходит час пик. На один переезд обычно уходит около двух дней. Рабочие снимают старый асфальт, проверяют состояние шпал, после делают новое щебеночное покрытие и укладывают новый асфальт.