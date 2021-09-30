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Общество30 сентября 2021 15:12

В Ярославле раньше времени закрыли на зиму фонтаны

Из-за резкого похолодания
Полина Вачнадзе
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В Ярославле на неделю раньше обычного начали консервировать фонтаны

В Ярославле на неделю раньше обычного начали консервировать фонтаны

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на неделю раньше обычного начали консервировать фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Фонтан у ТЮЗа, а также три фонтана на Стрелке мы укрываем листами профнастила. Везде сливаем воду, собираем мусор, моем чаши, проводим ревизию насосов. Сегодня закроем фонтан у ТЮЗа, на следующей неделе – на Стрелке. Всего законсервируем 12 фонтанов, пояснил начальник сетевого района МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» Александр Филатов.

К консервации фонтанов в этом году приступили на неделю раньше обычного. Причина тому – резкое похолодание.

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