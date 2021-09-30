В Ярославской области с 1 октября запрещено ловить рыбу на зимовальных ямах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года в Ярославской области запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах. Об этом сообщает Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Запрет также действует на водоемах Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Орловской и Тульской областей.

За нарушение правил рыболовства грозит штраф: гражданам от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч, юридическим – от 100 до 200 с конфискацией судна и орудий добычи. В некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.