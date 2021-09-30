В Ярославле новым руководителем «Горзеленхозстроя» стал Иван Зайцев

Андрей Степанов будет курировать уборку города и содержание улично-дорожной сети
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле директором МУП «Горзеленхозстрой» назначен Иван Зайцев. Он, сообщает пресс-служба мэрии города, будет решать стратегические вопросы и выстраивать взаимодействие с подразделениями.
Андрей Степанов, который ранее возглавлял предприятие с весны прошлого года, занял должность первого заместителя директора.
- Он будет курировать уборку города и содержание улично-дорожной сети. Это направление является одним из приоритетных, - уточнили в мэрии.
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