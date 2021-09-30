Ярославцы не могут въехать в новые квартиры: «Нас кормят пустыми обещаниями»

Дом, который должны были сдать еще в марте прошлого года, до сих пор не заселен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В редакцию КП-Ярославль обратились дольщики ЖК «Чехов Парк» с просьбой привлечь внимание к их проблеме. Дом, который должны были сдать еще в марте прошлого года, до сих пор не заселен. По словам ярославцев, которые платят ипотеки, но живут в съемных квартирах, строительство идет с перерывами – последние две недели на стройке никого нет.

- Обращения во всевозможные инстанции не принесли никаких результатов. Писали Валентине Терешковой, Андрею Коваленко, в УМВД, прокуратуру. Обещания департамента строительство области взять ситуацию на контроль – пустые. Нас кормят пустыми обещаниями. Все ответы как под копирку, никто не видит никаких нарушений, - пишут дольщики.

При этом застройщику, который не может сдать этот дом, квартиры в котором уже распроданы, выдали разрешение на строительство другой многоэтажки.

- Интересно, на какие деньги он его так бодро строит, если наши все до одной квартиры проданы, а денег на достройку у него нет? – задаются вопросом ярославцы и распространяют свое сообщение по соцсетям с надежной привлечь внимание компетентных органов к их проблеме.